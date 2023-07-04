Роман Анбаев назначен акимом района им.Г.Мусрепова

Кандидатуру нового акима депутаты района поддержали единогласно. Руслан Анбаев родился в 1978 году, окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности экономист. В разные годы занимал должности старшего налогового инспектора, начальника налогового управления, заместителя руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области, уже был главой некоторых районов региона.

РУСЛАН АНБАЕВ,аким района им. Г. Мусрепова:

-Уважаемый Айдарбек Сейпилович, уважаемые депутаты, большое спасибо за оказанное доверие возглавить один из крупнейших зерносеющих районов, не только в нашей области, но и в целом республики. Приложу все усилия для того чтобы район достиг наибольшего социально-экономического развития для решения поставленных задач, которые вы передо мной ставите. Спасибо, будем работать.

Район им. Габита Мусрепова является самым крупным в Северо-Казахстанской области. За 5 месяцев 2023 года объем валовой продукции сельского хозяйства в районе составил 76 млрд. Выступая перед активом, глава региона Айдарбек Сапаров дал ряд конкретных поручений новому акиму. В частности, необходимо продолжить ремонт дорог, поддержать развитие животноводства.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В районе завершается проект по строительству канализационных сетей и очистных сооружений тоже поручаю в кратчайшие сроки все это завершить. По дорогам, мы ехали сейчас 50 км до Сергеевки, Николаевка будут сделаны в этом году, если будет экономия. Мы будем просить и на следующий год продолжим эту работу.

Напомню, предыдущий аким района имени Г. Мусрепова Серик Мухамедиев, теперь возглавит областной центр.

Айгерим Хамзина