Порядка 20 женщин СКО бесплатно обучаются швейному делу

Каждый день с 8.00 утра до 13:00 в учебно-производственном комбинате кипит работа. Здесь обучаются швейному делу порядка 20 североказахстанок. У каждой своя семья и заботы, поэтому и время для занятий соответствующее. За драгоценные часы обучения стараются тщательно освоить теорию и сразу применить её на практике, говорит Алма Мустафина. Женщина шьёт с детства. Примером всегда для неё была мама — Герой Соцтруда, швея с большим стажем. Алма Мустафина — руководитель земельно-строительного проектирования, но сегодня у неё есть большая мечта, к исполнению которой женщина идет ежедневно. В будущем Алма хочет производить современную одежду с национальным колоритом.

АЛМА МУСТАФИНА, жительница г.Петропавловска:

— 21 век, появляется много нового оборудования. Хочется развиваться дальше, расти. Хочу открыть свое ателье. Я уже разрабатываю свой бренд. У меня есть эскизы, которые я хотела бы реализовать. Я хочу выйти на Европу. Это отрадно, что у нас сегодня Палата предпринимателей «Атамекен» имеет такое направление, чтобы женщина развивалась.

Курсы по швейному делу стартовали 30 июня и продлятся месяц. Далее каждая из участниц получит сертификат, который позволит открыть своё производство, расширить уже имеющееся или трудоустроиться на предприятия. Пройти бесплатное обучение может любая желающая вне зависимости от возраста и своей работы.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, начальник отдела Палаты предпринимателей СКО:

— У нас планируется запустить обучение ещё по нескольким направлениям. Это мастер по визажу, мастер по парикмахерскому искусству, СММ-менеджер, менеджер на маркет плэйс, а также производство хлебобулочных изделий. Планируется обучить порядка 100 человек.

Чтобы стать участницей данных курсов, необходимо оставить заявку в Центре развития женского предпринимательства при областной Палате предпринимателей.

Анастасия Кузнецова

