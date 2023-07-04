Отдых чуть не стал последним в жизни 30-летнего жителя села Явленки

30-летний мужчина чуть не утонул во время отдыха в Есильском районе. 2 июля житель с.Явленки приехал с друзьями отдохнуть на озеро Большой Тарангул. После застолья сельчанин отправился охладиться в водоём. В какой-то момент друзья заметили, что мужчина пропал с водной глади и тут же нырнули за ним. Мужчину спасли. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Тем не менее, спасатели убедительно настаивают — ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Как говорится, вода ошибок не прощает. К слову, за полгода в СК во время чрезвычайных ситуаций и происшествий спасли 160 человек, из них 16 — на воде. На неотложные и аварийно-спасательные работы оперативно-спасательный отряд осуществил 181 выезд.



Диана Салихова