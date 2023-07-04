Новые электронные платформы обсудили в Правительстве

Прошло очередное заседание Комиссии по внедрению цифровизации в Правительстве под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил о запуске Единой государственной информационной системы субсидирования (ЕГИСС) в Казахстане, которая обеспечивает бесплатное выделение государственных субсидий для фермеров и удешевленное дизельное топливо. В рамках заседания был обсужден вопрос создания Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, а также проекты по цифровизации системы общественного голосования, цифровой юстиции и другие инициативы.

В целом, усилия по цифровизации различных сфер в РК продолжаются, приоритетом является улучшение доступа к государственным услугам и повышение прозрачности в различных секторах экономики.