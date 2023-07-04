Глава Северо-Казахстанской области принял участие во внеочередной 5-ой сессии районного маслихата 8-ого созыва в селе Пресновка. В ходе нее был избран новый аким Жамбылского района. Им стал Медет Оспанов, ранее возглавлявший Есильский район. Уроженец СКО 1985 года рождения имеет 2 высших образования. Свою трудовую деятельность начал в 2006 учителем истории, с 2007 стал работать на госслужбе.

— Кто за принятие данного решения прошу голосовать. Кто «за»? «Против»? «Воздержался»? Принимается.



Решение было принято единогласно. После этого Глава СКО провел встречу с активом. В ходе нее он дал ряд поручений по развитию района новому акиму.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Большая работа проведена. По итогам 5 месяцев есть определенные показатели, но есть и проблемные вопросы, которые тоже нужно решать в районе. В первую очередь, это бюджет, собственные доходы. В принципе, в этом районе они увеличены, но нужно еще увеличить, чтобы дальше на нужные цели тратить. Надо больше заняться инвестициями, инвесторов привлекать. Аграрный сектор хорошо развивается в растениеводстве, в животноводстве вообще работы нет. Более 60% не занимаются развитием животноводства. Также я говорил на счет переработки: не возить молоко с Петропавловска, а здесь перерабатывать.

Президент поручил развивать животноводство, чтобы страна сократила импорт продукции, в том числе и молочной, отметил глава региона. Также он подчеркнул, что нужно продолжать решать проблему с качеством дорог. Новоизбранный аким района пообещал выполнить все намеченные планы.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Жамбылского района

-Сегодня меня на сессии поддержали депутаты. Совместно с ними, руководителями отделов, предпринимателями, населением мы будем прилагать все усилия, чтобы развивать район. Айдарбек Сейпелович, спасибо вам за оказанное доверие.

Выступил в ходе встречи и бывший аким района, Марат Ескендиров, который занимал эту должность с марта 2020 года. Он поблагодарил всех за совместную деятельность и пожелал Медету Оспанову продуктивной работы.

Дарья Пышмынцева