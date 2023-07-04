Итоги работы за 6 месяцев 2023 года подвели монополисты СКО

84 заявления поступило в департамент Комитета по регулированию естественных монополий с начала года. Большая часть из них касалась изменений утверждённой инвестиционной программы и пересмотра тарифа. Об этом журналистам рассказал руководитель профильного ведомства Дамир Токтамысов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО:

— На сегодня в департаменте находятся отчёты об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ субъектов естественных монополий за 2022 год. В прошлом году нами был проведён анализ отчётов об исполнении тарифной сметы инвестиционных программ, по итогам которого было принято решение в отношении 17 субъектов об утверждении компенсирующих тарифов. Необоснованно было получено 114 млн тенге.

Активно проводят в департаменте и контрольно-исковую работу. С начала года монополисты приняли участие в 25 заседаниях суда. Из них 14 дел завершились примирением сторон. Возбуждено несколько дел об административных правонарушениях. Так, в этом году наложен штраф на АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за неисполнение инвестпрограммы в 2018 и 2020 году на общую сумму 5 520 000 тенге.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО:

— Вместе с тем, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» подвергнуто административному взысканию в виде административного штрафа в размере 4 900 800 тенге за несоблюдение порядка закупок. Также за несоблюдение обязанности по предоставлению регулируемых услуг, в соответствии с утвержденным тарифом, департаментом наложен административный штраф на ТОО «Алпаш» в размере 588 892 тенге. В 2023 году департаментом проведена 1 внеплановая проверка в отношении АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» на основании обращения потенциального поставщика, закупаемых субъектом естественных монополий услуг. По итогам данной проверки нарушений не установлено.

По вопросам защиты прав потребителей в департамент поступило 110 обращений. Среди них — потребители тепловой энергии, которые не согласны с начислениями ТОО «Севказэнергосбыт». Их действия суд признал незаконными и обязал произвести 1 250-ти небытовым потребителям перерасчёт на сумму 96 млн 232 тысячи тенге.

Алишер Ашимов