Гусениц лугового мотылька обнаружили сельчане в двух районах СКО

Неделю назад Наталья Кеселева увидела такую картину на своем подворье. Мешок с кормом для домашней птицы полный гусениц темного цвета. После, по ее словам, они начали расползаться по участку в поисках пропитания.

НАТАЛЬЯ КЕСЕЛЕВА, жительница с.Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Сегодняшний день был катастрофический. Они просто шли толпами. Они уже стали двигаться везде на огороды, на картошку, через дорогу стали по соседним полям двигаться. Я сегодня сходила в акимат, они сказали, мы вам дадим отраву, нанимайте человека, либо аким даст пушку, чтобы потравить.

Вера Эленберг живет по соседству. Сельчанка переживает, что потеряет весь свой урожай.

ВЕРА ЭЛЕНБЕРГ, жительница с.Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Здесь посажено 20 соток картофеля, мы садим его просто для себя. Для себя, для хозяйства, для родственников. Мы переживаем за наш огород.

Жители Большой Малышки отмечают, что активнее всего гусеницы ведут себя утром, т.е. до наступления жары. По словам сельчан, таких насекомых они раньше не встречали.

СЕРИКБАЙ КАКЕНОВ, житель с.Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Когда выгоняю скот по утрам, их часто вижу. Их в это время очень много. Им, мне кажется, все равно, что есть. На этом поле, например, ничего кроме травы не росло. Гусеницы прошлись, оно стало желтое.

А в этом доме живет Мария Кеселева. На днях она решила самостоятельно потравить гусениц.

МАРИЯ КЕСЕЛЕВА, жительница с.Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Просто наугад поехали в магазин, там сказали, что это от гусениц. Дня три тому назад мы купили, а сегодня поехали еще добавочно взяли.

В акимате Кызылжарского района знают о сложившейся ситуации. Гусеницы — проблема жителей сразу нескольких сёл.

МУРАТ АМИРОВ, руководитель Кызылжарского районного филиала СКО РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК:

— Мы были в Соколовке. Там есть крестьянин, который взял землю в аренду, ее огородил, ничего на ней не производил. Гусеницы были там, они там всё съели и пошли на село. В селе Вагулино мы были. Человек взял огород, пару лет садил и забросил. В акимате заставляют придомовую территорию обкашивать, как раз это превентивные меры борьбы и есть. Не будет травы, бабочка не отложит яйца, гусениц не будет. В хозяйствах проблем никаких нет, все обработали.

Мурат Амиров объяснил, что сельчане, на чьих участках появилась гусеница, должны проводить протравку самостоятельно. Один миллилитр препарата от этого насекомого нужно развести 2,5 литрами воды, тогда будет эффект. Такие же меры следует принять сельчанам из района М.Жумабаева. В областном филиале республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов просят сельчан из двух районов региона не поддаваться панике. Там объяснили, что они столкнулись с гусеницами лугового мотылька. Вредитель не относится к категории карантинных.

ЗУРА КЕНЖЕГАЛИЕВА, главный агроном СКОФ РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК:

— Подъем мы уже отмечали, сейчас он идет на спад. Остатки коконов, которые перезимовали в земле, они сохранились дали отрождение. Сигнализационные сообщения были выданы всем, оповестили население и хозяйственников, что есть отрождение гусеницы, что нужно следить за посевами. В Айыртауском, М.Жумабаева, Жамбылском, Мамлютском районах. В этих районах есть отрождения гусеницы на посевах, но в единичных экземплярах. Оно не составляет экономический порог вредоносности.

Т.е. владельцы хозяйств в вышеперечисленных районах смогут получить богатый урожай, если своевременно примут необходимые меры.

Дарья Пышмынцева