Государственный советник Ерлан Карин работает над обеспечением качественного экспертного сопровождения политики

Ерлан Карин провел встречу с руководителями государственных аналитических структур. В своем выступлении на II заседании Национального курултая Глава государства дал поручение обеспечить качественное экспертно-аналитическое сопровождение государственной политики. В этой связи, Ерлан Карин подчеркнул, что ключевой задачей аналитических структур является проведение комплексных исследований для государственных органов.

Кроме того, он отметил необходимость развития взаимодействия и обмена аналитическими материалами между исследовательскими институтами и центрами. По итогам совещания были выработаны рекомендации по повышению эффективности экспертно-аналитического обеспечения государственной политики.