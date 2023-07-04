Глава государства принял председателя правления корпоративного фонда University Medical Center Юрия Пя для обсуждения проблемных вопросов отечественной системы здравоохранения

Президенту было доложено о результатах деятельности и дальнейших планах корпоративного фонда University Medical Center. Главу государства проинформировали о ходе трансформации UMC путем создания на его базе первого Интегрированного академического медицинского центра, основной целью которого является улучшение качества медицинских услуг путем интеграции образования, исследований и клинической практики.

Юрий Пя рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализуемых фондом мерах по подготовке врачей новой формации и поделился своим видением перспектив совершенствования медицинского образования в стране. В ходе встречи также были обсуждены меры по повышению качества оказания медицинской помощи в Казахстане и эффективность использования имеющейся инфраструктуры.