Женщина-полицейский из Петропавловска рассказала о своем любимом музыкальном инструменте

Старшина полиции Раушан Баймуканова, полицейский-конвоир изолятора временного содержания, играет на домбре. Народной музыкой она увлеклась с детства, когда вместе с отцом слушала по телевизору айтысы и терме. Звуки древнего инструмента покорили юное сердце, и в 6 классе она попросила родителей купить ей домбру. Инструмент прослужил Раушан много лет. С этой домброй она играла на школьных мероприятиях и для сельчан. Сейчас у Раушан 18 лет стажа в органах внутренних дел. Она до сих пор радует национальными песнями родных и близких, выступает на мероприятиях. Её домбра играла на концерте в честь 30-летнего юбилея казахстанской полиции.

Камилла Карим