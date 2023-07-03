В департаменте полиции СКО прошло оперативное совещание по итогам полугодия. Стражи порядка остановились на таких вопросах, как борьба с мошенничеством, распространение наркотиков, преступления в состоянии опьянения. Начальник департамента дал задание подчинённым не только усилить работу, но и сформировать предложения по совершенствованию профилактических мер. Среди актуальных вопросов также высокий уровень семейно-бытового насилия. С начала года в СКО зарегистрировано 21 такое преступление. Между тем многие жертвы бытового насилия по-прежнему отказываются писать заявления на домашних тиранов. В прошлом году по республике было зарегистрировано 70 тысяч таких отказов. Также глава областного полицейского ведомства напомнил о необходимости использования видеофиксации.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Без видеорегистраторов на семейно-бытовые преступления и происшествия своих сотрудников не направлять. Вникайте во все материалы по семейно-бытовым, изучайте, дайте поручения, полнота чтобы была.



Айгерим Хамзина