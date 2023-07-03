Пожар с человеческими жертвами произошел в одном из частных домов Петропавловска

В понедельник 3 июля в 4 часа 52 минуты утра на пульт центра оперативного управления силами и средствами службы пожаротушения ДЧС СКО поступило сообщение о возгорании частного дома по улице 3 Сенной, 3. К месту вызова незамедлительно направились силы и средства городских подразделений пожаротушения.

АДИЛЬ СПАЕН, начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ службы пожаротушения ДЧС СКО:

— До прибытия к месту вызова очевидцами, проезжающими мимо людьми, были предприняты действия. У входа на веранде было обнаружено тело женщины 1969 года рождения без признаков жизни. После прибытия звеном ГДЗС спустя 10 минут было обнаружено тело мужчины.

Тушили пожар СПЧ №3, СПЧ№5 Петропавловска и дежурная служба пожаротушения. Всего задействовали 4 единицы техники и 13 человек личных составов. В 5 часов 33 минуты пожар ликвидировали. Погибшие мужчина и женщина были сожителями. На территорию двора вход сейчас запрещен. Возбуждено уголовное дело, будет назначена экспертиза и лишь потом станет ясна причина пожара. ЧС-ники рассказали, что уже были в этом доме неоднократно.

НАЗЫМБЕК ЕЛЕМЕСОВ, начальник УЧС г.Петропавловска:

— Нами в апреле перед началом пожароопасного периода, в мае контрольно были проведены подворовые обходы. На данном участке мы были 11 апреля. Человеку вручили памятку и предупреждение. 13 мая были контрольно проверены адреса. Территория не обкошена, сухая трава, растительность. В жилом доме отопительная печь была с нарушениями правил пожарной безопасности. Не побелено, не проштукатурено, предтопочный лист, электропроводка была ветхая.

Сегодня на учете ЧС-ников находятся ещё 1200 адресов с подобными предписаниями. Всего с начала года в Петропавловске зарегистрировали 63 пожара.

Анастасия Кузнецова

