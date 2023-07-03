Национальный день домбры отметили в Петропавловске

В первое воскресенье июля в стране отмечается Национальный день домбры. В Петропавловске со сцены областной филармонии прозвучали известные кюи великой степи, североказахстанские артисты представили зрителям песни и хореографические постановки.

С праздником гостей вечера поздравил заместитель акима области Сатжан Аблалиев. Он вручил особо отличившимся работникам искусства нагрудный знак имени Курмангазы Сагырбайулы и почетные грамоты. Также деятели искусства получили грамоты от партии «AMANAT». В их числе — солист-вокалист областной филармонии Биржан Есжан. Сегодня в его репертуаре порядка 400 композиций.

БИРЖАН ЕСЖАН, солист-вокалист областной филармонии им. Ақана сері:

— Звучание домбры — это ода нашим мыслям и мечтам, в её мелодии и отражена жизнь казахского народа. Я считаю, каждый казах должен слушать домбру. Нужно ценить, хранить и популяризировать казахское национальное искусство. В нем душа нации. Нельзя, чтобы она погибла. Я очень рад награде, которую мне вручили в этот праздник.

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения народного композитора, кюйши Курмангазы Сагырбайулы. Его кюи также прозвучали со сцены в исполнении оркестра казахских народных инструментов имени Сегіз Сері. Сегодня в составе коллектива порядка 40 музыкантов.

КАЙЫРЛЫ ГАФУРОВ, художественный руководитель оркестра казахских народных инструментов им. Сегіз Сері:

— День домбры в стране отмечается не просто так. Домбра — один из священных инструментов. Издревле этот инструмент был в каждой казахской семье. Такие праздники способствуют прославлению, популяризации национального искусства.

Всего североказахстанские артисты представили зрителям более 20 композиций.

Анастасия Кузнецова