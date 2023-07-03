Мать четверых детей из СКО не платит алименты на их содержание

Мать четверых детей из СКО не первый год не платит алименты на их содержание. Ребята воспитываются в детском центре социального обслуживания. Полицейские через коллег выяснили, что женщина находится в Акмолинской области. Там она совершила административное правонарушение. Нарушительницу закона нашли в рамках акции по розыску должников, неплательщиков алиментов и лиц, утративших родственные связи. Со слов североказахстанки, ей не было известно, что она попала в розыск за неуплату алиментов. Во время профилактического мероприятия миграционные полицейские в усиленном режиме проверяли разыскиваемых по всем имеющимся учётам, проверяли круг контактов, возможные места пребывания.

ТАЛГАТ АБИЛОВ, начальник управления миграционной службы ДП СКО:

— Всего за начало акции в производстве находилось 66 розыскных дел, из них 59 объявлены в межгосударственный розыск. За 2 дня установлено 15 человек, в том числе 12 должников, не уплативших штрафы или не исполнивших решение суда, 2 неплательщика алиментов, 1 лицо, утратившее родственные связи.



Дарья Пышмынцева