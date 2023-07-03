Какие условия действуют на покупку автобусов за счёт средств льготного автокредитования

На каких условиях будут использоваться средства льготного автокредитования при покупке автобусов, рассказали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. Так, согласно планам, будут действовать следующие условия: первоначальный взнос — от 15%, срок лизинга — до 7 лет, процентная ставка — 7%. По информации ведомства, сейчас прорабатывается механизм направления револьверно-возвратных средств по линии «Жасыл Даму». При этом участвовать будут регионы, где имеется большая изношенность автобусных парков, а возраст транспортных средств превышает 7 лет. В министерстве отметили, что из 10 тысяч автобусов Казахстана 46% находятся в изношенном состоянии. В СКО — 72%. А в некоторых городах достигает и 90%, в результате чего страдает качество услуг и безопасность. При этом порядка 9,3 млн человек практически ежедневно пользуются общественным транспортом.



Диана Салихова