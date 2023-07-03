Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин сообщил о принятии план по реализации президентских инициатив, изложенных в его Туркестанской речи на втором заседании Национального курултая.

«План предусматривает конкретные меры и проекты в сферах образования, науки и культуры, призванные сформировать ценностную перезагрузку общества. Это проекты по реализации программы «Детская библиотека», улучшению состояния сельских школ, духовному развитию подрастающего поколения, развитию отечественной литературы и книгоиздания, модернизации Института археологии, изданию академического многотомника по истории Казахстана, совершенствованию деятельности детско-юношеских и волонтерских организаций, а также системные меры по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи азартных игр, наркотических веществ и других инициатив. Таким образом, Туркестанская речь Президента рассчитана на долгосрочную перспективу и задает новую общенациональную повестку в идеологической сфере», — заключил Ерлан Карин.