8215 иностранных автомобилей легализовали жители СКО до 1 июля

В Казахстане истёк период подачи заявок на легализацию транспортных средств, стоящих на иностранном учёте. Полицейские неоднократно напоминали об этом в СМИ и социальных сетях. Накануне стражи порядка останавливали автомобили с иностранными номерами и напоминали водителям о крайнем сроке. Разъяснительную работу продолжат и в рамках первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль». Правоохранители напоминают, что после 17 июля 2023 года водителей, не позаботившихся о легализации своих иностранных автомобилей или постановке их на временный учёт, привлекут к административной ответственности.

СЕРИК АЛЬЖАНОВ, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— Всего на сегодня в области легализовано 8215 автомобилей, стоявших на иностранном учёте, из них 145 так называемых «конструкторов», то есть транспортных средств, ввезённых в РК под видом запчастей. По состоянию на 1 июля подано 405 заявок на легализацию. С начала июля будут приниматься документы для постановки на временный учёт тех транспортных средств, которые имеют ограничения и не сняты с учёта в стране регистрации. На сегодня принято около 100 заявок на такие автомобили.



Дарья Пышмынцева