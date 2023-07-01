За 5 месяцев на дорогах области задержали 108 нарушителей

Интеллектуальные видеосистемы и приложение «Мегакам.Қорғау» помогают местной полицейской службе устанавливать злостных нарушителей ПДД. Так, водитель автомашины «ВАЗ» на иностранном учёте пять раз нарушил правила дорожного движения на улицах Петропавловска. Все они были выявлены при помощи систем автоматической фиксации нарушений ПДД. Данные о транспорте внесли в базу «Неустановленный водитель». Мужчину привлекли к административной ответственности за превышение скорости и за управление без страхового полиса. Автомашину отправили на специализированную штрафную стоянку. За пять месяцев сотрудники группы розыска задержали 108 водителей транспортных средств, находящихся на иностранном учете, которые систематически грубо нарушают ПДД.



Камилла Карим