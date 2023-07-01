Выпускной в ГТК: порядка 200 студентов получили заветные дипломы

В Гуманитарно-техническом колледже торжественный день. Сегодня во взрослую жизнь провожают порядка 200 студентов. Годы учебы в колледже Родион Покатилов будет вспоминать с удовольствием. Сегодня он, как и другие ребята, в последний раз перешагивает порог учебного заведения будучи студентом.

РОДИОН ПОКАТИЛОВ, выпускник ГТК:

— Сегодня для меня особый день. У меня сегодня выпускной. Я отучился в Романовском училище на специальность «автоэлектрик». Дома у меня машины. Занимаюсь проводкой, двигатели восстанавливаю. В школьные годы я на протяжении 5-7 лет занимался изобретением. Изобретаю аэроцикл, гвадроцикл. У меня дома стоит раритетный автомобиль, я его реставрирую.

Теперь юноша планирует поступить в вуз на специальность «Машиностроение». А затем открыть собственную СТО в Бесколе, где и проживает.

Один из волнительных моментов — поднятие флага. Сделать это доверили самым активным студентам, отличникам учёбы. После поздравлений директора и преподавателей колледжа торжественный момент — церемония вручения дипломов. Преподаватели переживают и одновременно радуются за ребят не меньше родителей.

АКНУР БАЗАРБЕКОВА, преподаватель казахского языка и литературы ГТК:

— Думаю, что каждый из выпускников Гуманитарно-технического колледжа внесет свой вклад в развитие нашей страны. Мы передали им все свои знания. Остается только пожелать удачи, чтобы каждый наш студент успешно трудоустроился по своей специальности и добился больших результатов.

Продолжилось торжество яркими выступлениями творческих коллективов.

Диана Салихова