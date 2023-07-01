Вице-министр информации и общественного развития РК Евгений Кочетов ответил на проблемные вопросы молодёжи СКО

Низкая заработная плата, проблемы с жилищным вопросом, недостаточность финансирования молодежных ресурсных центров. Лидеры общественного мнения, активная молодежь и представители молодежных ресурсных центров районов и города озвучили наболевшие вопросы вице-министру информации и общественного развития РК Евгению Кочетову.

АЙНУР ИЛИЯС, методист молодежного ресурсного центра, Жамбылский район:

— Самый главный вопрос, наболевший — это заработная плата и сменяемость кадров. Наше предложение, просьба — взять на контроль этот вопрос и как минимум поднять нашу заработную плату на 70%. Я думаю, со мной все согласятся, все молодежные ресурсные центры. Штат у нас маленький.

Сейчас на руки сотрудник районного МРЦ получает буквально 78 тысяч тенге, поддерживает исполняющий обязанности директора молодежного ресурсного центра Акжарского района Бекарыс Издибай. Вице-министр информации и общественного развития сказал, что эту проблему в Правительстве знают.

ЕВГЕНИЙ КОЧЕТОВ, вице-министр информации и общественного развития РК:

— Мы делаем все, чтобы акиматы, местные исполнительные органы, могли увеличить заработную плату. Приняли специальное постановление. Есть, например, Карагандинская область, там подняли зарплаты ребятам, но сам по себе регион…денег там много. А вот костанайские нам говорят, у нас в бюджете денег нет. Мы сейчас будем вот эту тему обдумывать.

В регионе остро стоит вопрос недостаточности финансирования на проведение различных мероприятий для молодежи. В свою очередь, Евгений Кочетов отметил, что уже сейчас идет работа по закладыванию проектов касательно крупных мероприятий, которые будут проходить по всей стране. Например, День молодежи 12 августа планируется отметить ярко во всех регионах. На диалоговой площадке прозвучали и ещё немало значимых вопросов.

АЛЬФАРАБИ МЫНБАЙ, председатель крыла «Ауыл жастары» при НДПП «Ауыл» СКО:

— Молодежь региона уезжает в столицу, Алматы или соседнюю Россию. Главная проблема здесь — это вопрос жилья. Какие у вас есть мысли в этом отношении? Второй вопрос — почему Вы проводите все республиканские и международные мероприятия для молодежи только в Астане, Алматы и Туркестане? Ведь молодежь страны могла бы увидеть и природу нашего края, почему бы не проводить мероприятия в регионах?

И эту идею вице-министр поддержал. Регионы тоже должны стать площадкой для крупных мероприятий. Что касается вопроса жилья, Евгений Кочетов отметил, что сейчас идет разработка отдельной республиканской программы для молодежи каждого региона и в скором времени её планируют анонсировать. Кроме того, вице-министр отметил, что внесет предложение, чтобы следующий слет совета по молодежной политике провели в Петропавловске. А также подытожил, что проблемные вопросы молодежи должны подниматься на региональном уровне систематически в областных или городских маслихатах.

Анастасия Кузнецова