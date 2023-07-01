В селе Лобаново Айыртауского района строят врачебную амбулаторию

В июне 2023 года в селе Лобаново Айыртауского района начали строить новую врачебную амбулаторию. Из областного бюджета на эти цели выделили 271 млн тенге.

ЕКПЫН ШАЙГУЗОВ, аким Лобановского сельского округа, Айыртауский район:

— Сельский округ с населением почти две тысячи человек. Врачебная амбулатория находилась в старом здании 20-х годов постройки. Оно уже гнилое, старое, не приспособленное было. Поэтому была необходимость в строительстве нового помещения. Население при каждой отчетной встрече задавались одним и тем же вопросом, когда будет новая врачебная амбулатория построена.

Старая врачебная амбулатория выглядит вот так. Здание обветшало, крыша сильно прохудилась и начала протекать в пасмурную погоду, окна и стены перестали держать тепло. Кроме того, в здании, где сельчанам оказывали медицинские услуги, не было воды. В новой амбулатории, которую возводит ТОО «ПМК-5», таких проблем не будет.

САЙРАН АЛИБАЕВ, бригадир ТОО «ПМК-5»:

— У нас еще в распоряжении 4,5 месяца. В этот срок мы должны сдать объект. С 1го июня были проделаны работы по фундаменту, по подвалу. Стены начаты, подняты. Завезли плиты, будем перекрывать. Дополнительно будут люди привлекаться . Сейчас бригада в составе 6 человек, местные ребята. По окончанию подъема стен приедут другие специалисты. Это отделочники, кровельщики.

Для семи специалистов врачебной амбулатории временно арендовали здание, чтобы сельчане продолжали получать необходимую медицинскую помощь. Новое здание распахнет свои двери в декабре.

Дарья Пышмынцева