В Казахстане запущен эксперимент, направленный на упрощение таможенного декларирования и сокращение теневой экономики при ввозе товаров из-за рубежа

Это позволит увеличить транзитные грузы через таможенный склад и сократить время доставки товаров из интернет-магазинов. В рамках эксперимента будут введены особые правила для таможенного администрирования товаров электронной торговли, приобретаемых физическими лицами на зарубежных площадках. Товары этой категории будут декларироваться операторами электронной торговли, что облегчит процесс для покупателей.

Эксперимент будет действовать до конца 2024 года, а затем планируется внесение изменений в таможенное законодательство Евразийского экономического союза и Казахстана, касающихся регулирования товаров, приобретаемых физическими лицами через иностранные интернет-площадки.