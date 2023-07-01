В Казахстане разрабатывают национальный стандарт для сферы онлайн-образования

«Основная цель национального стандарта заключается не в простом воспроизведении уроков в интернете, а в использовании возможностей, которые предоставляют новейшие технологии. Новый стандарт будет способствовать развитию и усовершенствованию дистанционного обучения, устанавливая критерии для оценки качества услуг в этой сфере», — отметил генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов.

Национальный стандарт будет разрабатываться на основе актуальной версии международного стандарта ISO 29994:2021, что позволит привнести международные передовые практики в сферу онлайн-образования в Казахстане.