Международный молочный форум завершился в Петропавловске

Завершающий день международного форума «Pro Молоко. Тренды‘23» и выставки «QazaqSut» прошёл в Петропавловске. Напомню, масштабное мероприятие собрало около 600 делегатов из разных стран. Директор компании «Alltech Kazakhstan» Азиз Смагулов выступил на финальной панельной сессии. Спикер рассказал о метаболических заболеваниях крупного рогатого скота, а еще о пользе минерального кормления поголовья.

АЗИЗ СМАГУЛОВ, директор компании «Alltech Kazakhstan», г.Астана:

— Существует такая боль у наших фермеров, после отёла КРС очень много метаболических заболеваний. Все это можно увязать в неправильный баланс микро и макроэлементов. Компания «Alltech» — это американская научная компания. Мы представлены в 130 странах по всему миру, занимаемся кормлением животных, работаем с МТФ, птицефабриками, свинокомплексами. У нас есть команда специалистов, которые рассчитывают рационы, помогают с менеджментом на ферме. Мы — крупнейшая компания в мире по производству органических микроэлементов для животных.

Форум собрал сильнейших экспертов и фермеров, чтобы во время живой беседы, они могли обменяться опытом, задать друг другу интересующие вопросы. Ержан Койгелдин приехал на молочный форум из Абайской области. Он считает, что мероприятие прошло на очень высоком уровне.

ЕРЖАН КОЙГЕЛДИН, директор ТОО «Өрнек», Абайская область:

— Здесь на площадке собраны все люди, которые заинтересованы в развитии животноводства в Казахстане. Т.е. это и поставщики оборудования, технологий, строительства и проектирования МТФ. У нас хозяйство с 1996 года существует, плотно занимаемся животноводством с 2014 года, завезли из Германии скот симментальской породы. У нас сейчас 600 голов КРС.

После панельных сессий участники форума отправились в молочный тур. Они посетили крупнейшие хозяйства области, которые находятся в Кызылжарском и Аккайынском районах.

Дарья Пышмынцева