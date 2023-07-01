Количество ДТП в Казахстане выросло на 9% за 3 года

За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий в Казахстане выросло на 9%. В них погибли свыше 6,5 тысяч граждан, более 55 тысяч получили травмы. Это настоящая трагедия для нашей страны, сказал Президент во время коллегии МВД. Также он отметил, что нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации. В первую очередь следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Так, по вине пешеходов только в текущем году произошло 164 ДТП, в которых погибли 24 человека и травмированы 142. Удручающая статистка аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают.

Камилла Карим

