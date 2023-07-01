Казахстан планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе до 15% к 2030 году

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В Астане прошло 12-е заседание диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз» под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова. Глава Правительства отметил приоритет расширения партнерства с Евросоюзом и интерес Казахстана к укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая «зеленый» переход и транспортную связанность.

Премьер-Министр также подчеркнул важность экологической повестки и планы Казахстана увеличить долю возобновляемых источников энергии. Он отметил подписанный Меморандум о взаимопонимании в области устойчивого сырья и «зеленого» водорода. Заседание также обсудило транспортное сотрудничество и работу по устранению «узких» мест на Среднем коридоре.

Отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются динамично, и сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и транспорта является ключевыми направлениями.