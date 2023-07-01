Фестиваль спорта и здоровья прошёл в Петропавловске

На стадионе «Динамо» прошёл спортивный фестиваль по подтягиванию на перекладине. Приняли участие более 70 спортсменов. Выступали в четырех возрастных группах. Наравне со взрослыми на турниках подтягивались и подростки. Поучаствовать и поболеть за своих сюда пришли целыми семьями. Победителям и призерам вручили медали, дипломы и сертификаты на 50, 30 и 20 тысяч тенге.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Хочется отметить, что на сегодня более 60 участников у нас. Все это делается для популяризации здорового образа жизни и, конечно же, для привлечения молодых ребят и разных слоев населения к занятию физической культурой и спортом.



Камилла Карим