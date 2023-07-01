Цены на социальные продукты питания в Казахстане снизились по официальной статистике в первый раз за полтора года

Недельный индекс цен показал снижение на 0,1%. В первом полугодии 2023 года индекс цен на социальные продукты составил 4,2%, что в 4 раза ниже, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Принятые меры по стабилизации цен, такие как форвардные закупки продуктов напрямую у производителей и формирование запасов в стабфондах, показали положительные результаты. Был также пересмотрен подход к установлению розничных цен с учетом интересов производителей.

Министерство торговли и интеграции разработало новый подход, который предусматривает господдержку производителям социально значимых товаров. В рамках этого подхода предусмотрен механизм выдачи займов производителям и фиксация цен на весь срок действия договора.