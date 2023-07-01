Более 1 млн молодых казахстанцев планируют трудоустроить к 2029 году

В рамках рабочего визита в СКО вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов провёл приём граждан. На встречу в основном пришла молодёжь, которая представила свои инициативы. Вице-министр, выслушав предложения, пообещал молодым взять их на личный контроль. После Евгений Кочетов встретился с журналистами.

ЕВГЕНИЙ КОЧЕТОВ, вице-министр информации и общественного развития РК:

— На сегодня представительство гражданского сектора в общественных советах увеличилось на 23,5%. Планируется увеличение доли молодёжи в составах ОС к 2028 году на 20%. Министерством проводится работа по вопросам активизации волонтёрского движения. В 2023-м продолжена реализация 54-х волонтёрских проектов, в рамках которых будет реализовано 240 малых грантов.

Особое внимание Евгений Кочетов уделил вопросу трудоустройства молодёжи на селе. По этой линии в министерстве работают. Так, к 2029-му году в Казахстане планируют обеспечить рабочим местом 1 млн человек.

ЕВГЕНИЙ КОЧЕТОВ, вице-министр информации и общественного развития РК:

— Численность молодёжи в республике, в целом, составляет 5 млн 700 тысяч человек, это порядка 20% от общего населения. С целью снижения процентов временно неустроенной молодежи реализуются проекты по профессионально-агитационной работе, занятости.

Журналисты задавали спикеру разные вопросы. Они касались СМИ, гражданского общества и межэтнических отношений.

Алишер Ашимов