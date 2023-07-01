300 убийств совершено на почве семейно-бытовых конфликтов за последние 2,5 года в РК

Расширенное заседание коллегии МВД провёл глава государства. В фокусе внимания — вопросы охраны общественного порядка, борьба с киберпреступностью. По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня многие казахстанцы становятся жертвами мошенников, от действий которых, несут большой ущерб. Поэтому никаких поблажек в отношении аферистов быть не должно, заявил Президент. Кроме того, затронули на заседании и вопросы семейно-бытового насилия. В этой сфере статистика неутешительная. Согласно данным, за посление 2,5 года домашними агрессорами соовершено 300 убийств. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов среднего вреда здоровью. К административной ответственности за правонарушения в этой сфере стражи порядка привлекли более 37 тысяч лиц. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходима комплексная профилактическая работа, отмечает Президент, и здесь основная роль отводится участковым инспекторам полиции. Как показывает практика, при принятии своевременных мер большинство преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов, можно избежать, а это значит – сохранить чью-то жизнь и здоровье.



Алишер Ашимов