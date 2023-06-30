Вчера состоялось заключительное заседание Сената Парламента первой сессии VIII созыва, на котором была утверждена серия важных законов

«За данный период была проделана большая работа по законодательному обеспечению реформ Главы государства по модернизации страны. За три месяца Парламент принял 25 законов, из них 10 инициированы депутатским корпусом. Приняты 5 самостоятельных новых законов, в их числе законы, направленные на улучшение условий жизнедеятельности граждан. Кроме того, своевременно принятые срочные законы необходимы для экономического развития страны и социальной защиты населения», — сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев во время заседания.