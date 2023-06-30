Новости Казахстана

В Казахстане родственники лиц с инвалидностью будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями

  30 Июня 2023, 13:46

Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов. По словам спикера, еще одно изменение – пересмотр стандартов специальных социальных услуг и введение подушевого норматива.

«Для услуг будут отдельные нормативы, а для компенсаторных технических средств – предельные цены. Эти изменения, с одной стороны, приведут к дальнейшей монетизации некоторых видов техсредств или товаров, с другой стороны, широкое вовлечение частного сектора позволит обеспечить доступность специальных социальных услуг, особенно в сельских населенных пунктах», – сказал вице-министр.