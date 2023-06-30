Осенью 2023 года в Мажилисе состоятся парламентские слушания по вопросам системы ОСМС

Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов подчеркнул проблемы доступности и качества медицинских услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования. Он отметил, что граждане платят взносы, но не видят достаточных результатов. Аймагамбетов выразил необходимость реформирования системы ОСМС для повышения ее эффективности и улучшения доступности медицинской помощи.

Парламентские слушания и правительственный час в Мажилисе, запланированные на сентябрь, будут посвящены этому вопросу.