Низкую подготовленность руководителей государственных органов, посещающих пленарные заседания Парламента, отметил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов

«Отмечу низкую подготовленность руководителей государственных органов, посещающих пленарные заседания, рабочие группы. Качество ответов не выдерживает критики», — сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что это касается и ответов на депутатские запросы.

«В депутатских запросах мы поднимаем актуальные вопросы, волнующие население, доводим пожелания избирателей. К сожалению, вместо полного ответа к нам приходят только стандартные отписки. Если эта ситуация продолжится, в будущем нам придется специально вызывать членов Правительства для дачи устного ответа на депутатский запрос. Это предусмотрено нашим регламентом», — добавил спикер Мажилиса.