В Правительстве Казахстана под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова прошло очередное заседание Водного совета

Участники обсудили вопросы повышения эффективности работы органов, отвечающих за использование и охрану водных ресурсов, а также разработку планов по созданию Консорциума научных и образовательных организаций в этой сфере. Смаилов подчеркнул необходимость внедрения цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками для более эффективного использования водных ресурсов.

В заключение Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам проработать Программу развития гидрогеологических исследований, подготовить предложения по автоматизации мониторинга подземных вод и внедрению других геоинформационных технологий.