В Даукаринской средней школе проводят капитальный ремонт

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Даукаринская средняя школа была построена в 1979 году. Отсюда выпустилось не одно поколение североказахстанцев. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу, но уже к началу этого учебного года школа изменится до неузнаваемости.

АЛМАГУЛЬ СЕРДАЛИНА, директор Даукаринской СШ, Айыртауский район:

— Сметная документация была готова еще три года назад. Мы ждали, в этом году наша мечта исполнилась. Вся деревня этому радуется, что в школе у нас проводят капитальный ремонт.

Даукаринская средняя школа преобразится благодаря проекту «Ауыл ел бесігі». Светлее, теплее, комфортнее для ребят и преподавателей объект делает ТОО «Гранд Строй Сервис». 10 специалистов приступили к работе в конце мая. На данный момент они выполнили их на 40%.

САРМАН АСАНОВ, бригадир ТОО «Гранд Строй Сервис»:

— Практически полностью завершили все сложные работы на первом этаже, затем перешли на второй. Заменили 96 окон. В планах установка новых дверей, замена системы отопления, внутренние отделочные работы. По срокам успеваем, отставаний нет.

Капитальный ремонт в Даукаринской средней школе завершится к началу нового учебного года. 1 сентября за парты сядут 60 сельских ребят. Притом, что проектная мощность здания рассчитана на 320 учащихся. Именно из-за их нехватки школа стала малокомплектной. Вернемся к капитальному ремонту. До него в школе были проблемы с температурным режимом в сезон холодов.

АЛМАГУЛЬ СЕРДАЛИНА, директор Даукаринской СШ, Айыртауский район:

— Особенно в спортивном зале у нас была температура очень низкая. Зимой доходила до 10 градусов. В спортзале уже заменили окна на пластиковые, пол заменили, залили цементом. Раньше и с окон дуло, снизу тоже. Теперь этого не будет. В спортзале будет очень тепло. И дети смогут свободно ходить на урок физкультуры. На ремонт выделено около 135 млн тг.

В теплой школе комфортнее будет не только учащимся, но и преподавателям. Детей обучают 25 специалистов. После завершения капительного ремонта, в школе заменят мебель. Что касается фасада здания, то преобразятся только несколько входных групп, т.к. по словам директора учебного заведения, другие виды работ в проектно-сметную документацию не вошли.

Дарья Пышмынцева