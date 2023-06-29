Мажилис Парламента Казахстана завершил первую сессию VIII созыва

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги работы, отметив, что депутаты активно работали над реализацией реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Спикер Мажилиса также отметил, что за каждой депутатской инициативой стоят позиции партий и депутатов, ожидания избирателей. По его словам, депутаты учли все требования граждан, озвученные в ходе избирательной кампании.

Председатель Мажилиса также обратился к депутатам.

«Сессия подходит к завершению. Впереди – поездки в регионы, встречи с населением. Мы должны дойти до каждого региона, в том числе в отдаленные села и населенные пункты. Главная наша цель – оставаться с народом, действенно решать проблемы, укреплять связи с регионами. Я считаю, что работа, проделанная летом, положительно скажется на работе следующей сессии», — добавил Ерлан Кошанов.