Как пользоваться порталом Egov, объясняют сотрудники ЦОНа

Портал электронного правительства для граждан функционирует с 2006 года. Но, овладеть всеми новшествами и разобраться, что к чему, некоторым до сих пор непросто. Чтобы помочь населению получать необходимые услуги самостоятельно и тратить на это не больше 5 минут, сотрудники ЦОНа еженедельно выезжают в различные организации города и проводят мастер-классы. Сегодня они посетили ТОО «БЛОК». Большинство людей предпочитают лично прийти в ЦОН и получить услугу там, признаются сотрудники центра. Тем не менее, сделать это проще через сайт или мобильное приложение. Занимает это совсем мало времени и идти никуда не нужно. Из новых услуг: теперь подать заявку на банкротство, легализацию иностранного автомобиля или подать обращение о факте коррупции можно через мобильное приложение.

АЙГУЛЬ БИСИМБАЕВА, специалист отдела центра обслуживания населения г.Петропавловска:

— Если новые у нас услуги появляются, мы объясняем. Например, такую то услугу перевели в электронный формат. Необязательно приходить в ЦОН и заказывать, как раньше по талону. Можно заказать услуги дома. Какие-то услуги добавлены в приложение egovmobile, какие-то через telegram можно сделать. В организации мы выезжаем и объсняем, что помимо ЭЦП можно зайти по логину и паролю, по digital, т.е. по скану лица.

Диана Салихова