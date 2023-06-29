Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с руководителями шести фракций политических партий в Мажилисе Парламента

Во встрече приняли участие руководитель фракции партии «Amanat», руководитель фракции НДПП «Ауыл», руководитель фракции партии «Respublica», руководитель фракции ДПК «Ак жол», руководитель фракции НПК и руководитель фракции ОСДП. Участники встречи обсудили пути реализации инициатив и поручений Главы государства, обнародованных на втором заседании Национального курултая в городе Туркестан.

Государственный советник отметил, что практическое воплощение новых президентских инициатив требует законодательной поддержки и активного содействия депутатского корпуса.

В свою очередь, руководители парламентских фракций высказали свои предложения по продвижению новой общенациональной повестки.