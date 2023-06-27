В Астане состоялся форум, посвященный обеспечению общественной безопасности через партнерство с обществом

На форуме присутствовали представители государственных и местных органов власти, дипломатические миссии, а также эксперты из международных организаций.

В рамках перехода к сервисной модели полиции, Глава государства подчеркнул важность не только борьбы с преступностью, но и обеспечения чувства безопасности граждан. В связи с этим МВД разработало проект Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом.

Основными направлениями этой Концепции являются создание условий для безопасного общества, защита прав граждан и их имущества, а также трансформация механизма обеспечения безопасности в современную систему превенции, основанную на научных данных и партнерстве. В Концепции также предусмотрены меры по трансформации полиции и переходу к человекоцентричной модели, ориентированной на потребности общества.