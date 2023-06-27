С 1 июля в стране вырастут цены на газ. Цена увеличится на 4 либо 6 тенге. Как поясняют в Агентстве РК по защите и развитию конкуренции, в связи с увеличением оптовых цен на сжиженный нефтяной газ с 33 600 тенге до 40 320 тенге (на 20%) цена за 1 литр газа увеличится на 4 тенге, в регионах, требующих железнодорожных перевозок, к розничной цене добавят еще 2 тенге. Самая низкая цена газа — 54 тенге составит в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях. Самая же высокая с 1 июля будет зафиксирована в Алматы, Алматинской области и Северо-Казахстанской. Она составит 81 тенге за литр. Срок публичного обсуждения проекта документа — до 12 июля.

Анастасия Кузнецова