В Казахстане ведется работа по созданию регионального Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии

Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР.

«В июле 2022 года в городе Нью-Йорк на Политическом Форуме высокого уровня Казахстан представил свой второй Добровольный национальный обзор. Обзор отразил основные достижения, вызовы и возникающие проблемы, а также извлеченные уроки. В рамках обзора был представлен глубокий анализ по 5 приоритетным для страны целям, как ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР 4 «Качественное образование», ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» и ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост», — сказал Алибек Куантыров.

Данные цели, по словам министра, были определены в ходе проведения опроса во всех регионах страны, где приняли участие представители госорганов, гражданского общества и международных организаций.