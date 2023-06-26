«Молодежная практика»: порядка 140 выпускников учебных заведений СКО с начала года направились на предприятия

Найти работу, когда за плечами ещё нет опыта. Для большинства выпускников учебных заведений — это как шаг в неизвестность. Молодой фельдшер Евгений Катунин, только покинувший стены медицинского колледжа, был призван в армию. Отдал долг Родине, а после задался главным вопросом — куда же идти дальше. Тогда он еще не подозревал, что вскоре его ждет работа мечты. Уже полтора года он поднимает на ноги людей в центре кинезотерапии.

ЕВГЕНИЙ КАТУНИН, сотрудник центра кинезотерапии:

— Обратился в Центр Занятости и мне подыскали работу. Учителя у меня хорошие были, сразу все объяснили, научили. Сейчас уже практика закончилась, официально трудоустроен. Много людей со своими проблемами приходят и мы стараемся их решать. Есть история одна. Женщина в аварию попала, у нас занималась. С костылем сюда пришла, а на последнем нашем занятии его здесь оставила. И тогда я понял, что все делаю не зря.

Для специалистов важно верно поставить лечение, а потом внимательно контролировать упражнения пациентов и их дальнейший ход восстановления. В общем, ответственность лежит на каждом из членов команды. Руководитель центра на постоянной основе проходит курсы по повышению квалификации и успешно передает знания своей команде. Кайрат Жумади отмечает высокую пользу программ по трудоустройству молодых специалистов.

КАЙРАТ ЖУМАДИ, директор центра кинезотерапии:

— Сейчас у нас в штате работают 5 инструкторов, часть из них трудоустроены у нас по молодежной практике, часть по проекту «Первое рабочее место». И есть у нас два сотрудника, которые уже закончили молодежную практику и трудоустроены уже на постоянную основу. Данная программа очень выгодна для работодателей, так как она позволит экономить средства бизнеса для фонда оплаты труда. И часть этих средств мы можем направить на развитие, на повышение квалификации.

Чтобы молодежь области не оставалась без работы, Центр занятости продолжает реализацию проектов «Молодежная практика» в рамках Социального Кодекса РК. Она дает возможность для выпускников приобрести профессиональный опыт по полученной профессии, проявить себя и получить шанс на дальнейшее трудоустройство.

ГУЛЬДАНА БЕКТУРГАНОВА, главный специалист отдела Управления координации занятости и социальных программ акимата СКО:

— Для создания дополнительных рабочих мест в текущем году будущим специалистам из числа выпускников учебных заведений предусмотрено 1,2 млрд тенге финансовых средств. Размер заработной платы участников составляет 103 500 тенге (не менее 30 МРП). Продолжительность молодежной практики составляет не более 12 месяцев.

С начала года на молодежную практику направили 139 человек. Выпускники, завершившие обучение в течение предыдущих пяти лет, могут обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

Анастасия Кузнецова