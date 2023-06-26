Государственные органы Казахстана работают над новыми налоговыми реформами

Заместитель Премьер-министра РК провел совещание для обсуждения нового Налогового кодекса и Концепции налоговой политики до 2030 года. Разработан план, который включает предсказуемость, стабильность, справедливость и прозрачность в налоговой политике, а также поддержку приоритетных отраслей и соответствие международным стандартам.

Созданы рабочие группы, учитывающие мнения государственных органов, бизнес-сообщества и экспертов. Определены три подхода при написании Налогового кодекса: увеличение собираемости налогов, перенос нагрузки на высокодоходные отрасли и соответствие международным практикам.

Также агентство по стратегическому планированию и реформам представило предложения к проекту Концепции налоговой политики.