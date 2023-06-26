28 июня мусульмане всего мира отметят Курбан айт. В переводе с арабского «праздник жертвоприношения». В Казахстане первый день Курбан айта станет выходным. Всего же он празднуется 3 дня.

АЯН БОЛАТУЛЫ, врио главного имама областной центральной мечети «Кызылжар»:

— В первый день Курбан айта во всех мечетях страны пройдут праздничные намазы. В нашей области он состоится в 7 часов утра. Самое благородное, что можно сделать в дни Курбан айта, совершить жертвоприношение. Будет два варианта обряда жертвоприношения: дистанционный и традиционный.

Для второго предусмотрена площадка для забоя скота в Петропавловске по адресу улица Космонавтов, 79. Там будет организована продажа овец. Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт qurban2023.kz для дистанционного проведения жертвоприношения.

ТОЙБАЗАР АЙТУГАН, наиб имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Не весь скот подходит для жертвоприношений. В жертву следует приносить здоровое животное, без изъянов: овцу, козу, корову или верблюда. Овца должна быть старше полугода, коза — старше года, корова или бык — от двух лет, верблюд — старше пяти лет. Выбирать нужно исключительно здоровое животное: если зверь слаб, хромает или имеет видимые изъяны, его мясо нельзя употреблять в пищу.

После жертвоприношения одну треть следует оставить себе, вторую треть раздать в качестве милостыни, а оставшуюся часть использовать для праздничной трапезы в семье.

Айгерим Хамзина