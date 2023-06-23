В 5 раз больше медицинских услуг оказали в СКО благодаря внедрению ОСМС

О работе ОСМС в СКО говорили сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций. Какая работа была проделана с начала внедрения системы, какие недостатки есть на данный момент, а также обсудили новшества программы.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— В 2019 году жителям области было оказано 740 тысяч консультаций узких специалистов и диагностических исследований. Однако, в прошлом году потребность и оказание услуг выросли почти в 5 раз. Фактически оказано уже 3,6 тысяч услуг населению на сумму 7 млрд тенге. Каждый год дополнительно финансируются дорогостоящие операции, например, операции по замене суставов. Стоимость каждого случая — от 720 тысяч тенге до 1,5 млн тенге.

С внедрением ОСМС взрослым пациентам стала доступна медицинская реабилитация при сердечно-сосудистых, неврологических , онкологических заболеваниях и травмах. Так, если в 2019 году оказали 117 тысяч услуг на сумму 86 млн тенге, и это в основном детям, то в 2022-м и взрослым, и детям оказали 410 тысяч услуг на сумму 1 млрд 140 млн тенге.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Благодаря программе 7 тысяч пар, столкнувшихся с диагнозом «бесплодие» получили возможность стать родителями. Уже 3200 детей в Казахстане родились по данной программе. В СКО ранее выделялось 20-25 квот для данной категории нуждающихся. С начала 2021 года в связи с развитием ОСМС ежегодно выделяется почти 200 квот.

Специалисты подчеркнули и ещё один результат работы системы. А именно то, что за период действия ОСМС ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане впервые в истории достигла 72 года. Важно отметить, что общая смертность в 2022 году снизилась на 8,8% по сравнению с 2019 годом, когда еще не была внедрена система ОСМС.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— В рамках цифровизации готовится к запуску единая экосистема Е-Денсаулык. Она как раз позволит осуществить персонифицированный финансовый учет и отслеживание денег на виртуальных счетах потребителей медуслуг. Очень много людей задают вопрос: «Где мои средства? Я не пользуюсь услугами ОСМС». Сейчас разрабатывается система, где каждый житель может увидеть, сколько стоит услуга, с которой он обращался.

Кроме этого, планируют охватить добровольным медицинским страхованием въезжающих иностранцев и членов их семей. Это порядка 300 тысяч человек. Также для мотивации поставщиков на качественное оказание востребованных видов помощи поэтапно будут пересматриваться тарифы на медуслуги.



Диана Салихова