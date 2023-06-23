Роль женщин в системе государственной службы обсудили в Астане

Сегодня в Астане состоялась диалоговая площадка, организованная Агентством по делам государственной службы, чтобы обсудить роль женщин в государственной службе. В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники, представители Конституционного суда и женщины-руководители государственных органов.

В своей речи председатель Национальной комиссии по делам женщин Аида Балаева подчеркнула важность примера, который женщины в государственной службе могут демонстрировать. Балаева также отметила необходимость нейтрализации негативных моментов, которые подрывают доверие к государственным служащим и государственной службе в целом. Участники мероприятия обсудили роль женщин в формировании профессионального государственного аппарата и социальные гарантии для женщин-госслужащих.

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев отметил важность использования потенциала женщин для повышения эффективности государственного аппарата.