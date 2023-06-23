Казахстан и Азербайджан подписали значимые документы в сфере транспорта и логистики

Министр инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев сообщил о подписании нескольких документов в области транспорта и логистики между Казахстаном и Азербайджаном. В результате встречи премьер-министров двух стран и участия высокопоставленных представителей, были подписаны соглашения о расширении авиасообщения между странами, создании совместного предприятия на Транскаспийском транспортном маршруте и максимальной оцифровке данного коридора.

Эти меры направлены на упрощение и ускорение транспортировки грузов между Китаем и Европой, а также на сокращение времени доставки. Документы также предусматривают фиксацию тарифов на ближайшие 5 лет.