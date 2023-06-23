День государственных служащих отмечают 23 июня в Казахстане. В честь этого профессионального праздника мы познакомим вас с работой одного из госслужащих. Это старший следователь областного департамента экономических расследований Азамат Алтан. Каждый день, порой без праздников и выходных, он борется с финансовыми и экономическими преступлениями.

АЗАМАТ АЛТАН, старший следователь департамента экономических расследований по СКО:

— Например, государство активно поддерживает бизнесменов и выделяет субсидии. Но находятся те, кто пытается мошенническими путями взять не на развитие бизнеса, а потратить на личные нужды. Кроме того, департамент занимается налоговыми и таможенными преступлениями.

Отмывание денег, финансирование терроризма, подпольные казино. Это только малая часть того, с чем борются сотрудники департамента экономрасследований. Здесь раскрывают запутанные схемы обмана, в которых могут быть задействованы десятки лиц и компаний. Преступники не перестают удивлять находчивостью, но те, кто их ловит, должны быть ещё более изобретательными. Эти качества и отличают Азамата Алтана. Об этом говорят его коллеги и начальство.

ЕРЖАН ОМИРБЕКОВ, руководитель отдела департамента экономических расследований по СКО:

— По работе никаких вопросов нет, поставленные задачи выполняет. Трудолюбивый, своим личным временем не считается. Каждый следователь по-своему подходит к работе. Азамат дотошный, полностью всё изучает, вникает. Специалист хороший.

Азамат окончил Карагандинскую высшую академию в 2017 году. После трудился в правоохранительных органах и департаменте экономических расследований в Астане. В начале текущего года стал работать в СКО.

АЗАМАТ АЛТАН, старший следователь департамента экономических расследований СКО:

— Я никогда в жизни других профессий, как стать полицейским или военным, не рассматривал. Всю жизнь это была моя мечта, которую я сейчас воплощаю в жизнь. Мне нравится работать в правоохранительных органах.

В органах правопорядка Азамат уже 10 лет. Говорит, счастлив, потому что нашёл дело по душе и приносит пользу своим соотечественникам. Хоть порой приходится трудиться с раннего утра и допоздна. А дома его ждут супруга и дочь. Азамат Алтан — один из примеров честного и трудолюбивого госслужащего, которых в нашей области, безусловно, много. Они помогают людям решать вопросы, следят за ситуацией в области и стараются сделать жизнь североказахстанцев лучше.

Айгерим Хамзина

