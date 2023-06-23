16 лучших школьников из района им.Г.Мусрепова поехали на экскурсию в столицу

16 школьникам из района им.Г.Мусрепова организовали экскурсию по столице. Ребята отличись в учёбе, а также они активно принимают участие в общественной жизни своего учебного заведения. Поощрил учащихся Целинной средней школы руководитель местного ТОО «Целинное 2004» Серик Ибраев. Товарищество занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Не забывают на предприятии и о социальной ответственности. Здесь на постоянной основе оказывают внимание сельчанам. В рамках программы школьники посещают музеи, океанариум, ботанический сад, главную достопримечательность столицы — «Байтерек» и многое другое.

Диана Салихова